Лукашенко призвал Украину договориться о мире с Россией без предварительных условий

«Не дай Бог, к примеру, американцы влезут излишне на Тайвань и столкнутся с китайцами, про Украину, про другие страны все забудут. Все будет обращено на этот конфликт двух ведущих держав глобальных. Я этого не хочу. Тогда уже планете будет совсем плохо. Украина должна и это понимать. Поэтому нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий», – заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, фрагмент которого опубликовал телеканал «Беларусь 1».