Лукашенко призвал Украину договориться о мире с Россией без предварительных условий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину заключить мирный договор с Россией без предварительных условий. По его словам, если в мире начнется другой конфликт, то про Украину все забудут.
«Не дай Бог, к примеру, американцы влезут излишне на Тайвань и столкнутся с китайцами, про Украину, про другие страны все забудут. Все будет обращено на этот конфликт двух ведущих держав глобальных. Я этого не хочу. Тогда уже планете будет совсем плохо. Украина должна и это понимать. Поэтому нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий», – заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, фрагмент которого опубликовал телеканал «Беларусь 1».
Кроме того, Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского начать действовать в интересах собственного народа, а не Запада, и предотвратить дальнейшую гибель страны, заключив мир с Москвой.
В четверг, 23 февраля, белорусский президент дал интервью СМИ Китая – информационному агентству Синьхуа и Медиакорпорации Китая. Отвечая на вопрос о роли Китая в решении международных проблем, Лукашенко отметил, что ни одна проблема в мире не может сегодня решаться без участия КНР. Он подчеркнул, что Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой.
19 января Лукашенко заявил, что предпринятые Западом попытки удушить Россию и Белоруссию закончились провалом. Помимо экономического давления западные страны пытаются также использовать Украину против Белоруссии, однако Киев, утверждает Лукашенко, «пока держится» и не идет на провокации против Минска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
22 декабря 2022 г. Лукашенко на совещании об итогах проверки силового блока страны рассказал, что Минск видит готовность развернуть агрессию вокруг Белоруссии. «Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», — сказал он.