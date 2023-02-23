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Лукашенко анонсировал выступление Си Цзиньпина по Украине

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин «сегодня-завтра» выступит с заявлением или речью по поводу конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТа».

«Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого, требуемого результата, они тоже не станут делать в этом направлении шаги», – отметил Лукашенко.

В четверг, 23 февраля, белорусский президент дал интервью СМИ Китая – информационному агентству Синьхуа и Медиакорпорации Китая. Отвечая на вопрос о роли Китая в решении международных проблем, Лукашенко отметил, что ни одна проблема в мире не может сегодня решаться без участия КНР. Он подчеркнул, что Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой.

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Белорусский президент в ходе интервью подчеркнул, что если позиция Китая по конфликту на Украине не будет услышана, это приведет к серьезным последствиям. «Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе», – продолжил белорусский президент.

Лукашенко выразил уверенность, что выступление председателя КНР «явится венцом всей миролюбивой политики Китая».

Накануне – 22 февраля – президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И попросил передать наилучшие пожеланию Си Цзиньпину, назвав его своим другом. Президент также отметил, что ждет его с визитом в Россию. По оценке главы государства, на фоне сложной геополитической ситуации в мире сотрудничество РФ и КНР имеет важное значение для ее стабилизации.

Ван И в ответ передал Путину искренний привет от китайского лидера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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