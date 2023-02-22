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Путин на встрече с Ван И назвал Си Цзиньпина своим другом

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И попросил передать наилучшие пожеланию председателю КНР Си Цзиньпину, назвав его своим другом.

«Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, что вы находитесь у нас, и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину», – сказал Путин в начале встречи.

Президент также отметил, что ждет с визитом в Россию Си. По оценке главы государства, на фоне сложной геополитической ситуации в мире сотрудничество РФ и КНР имеет важное значение для ее стабилизации.

Ван И в ответ передал Путину искренний привет от китайского лидера.

22 февраля Ван И встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровом. В ходе переговоров китайский дипломат подчеркнул, что Китай будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. Во время встречи Ван И также заявил, что рассчитывает на «выход на новые договоренности» с Москвой. Он добавил, что отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, и отметил, что Москва и Пекин привержены многополярному миру, несмотря на «переменчивость международной ситуации».

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Накануне – 21 февраля – Ван И прилетел в Москву, где встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В ходе переговоров Ван И сравнил прочность отношений России и КНР со скалой, заявив, что они «выдержат испытания переменчивой международной ситуации». В заявлении КНР по итогам переговоров говорится, что обе страны выступили против любых форм одностороннего запугивания и за создание многополярного мира.

30 декабря 2022 г. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву с визитом весной 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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