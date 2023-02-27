Минобороны сообщило о поражении центра радиоэлектронной разведки ВСУ

Также Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наступление на донецком направлении. За сутки противник потерял более 250 военнослужащих, уточнили в Минобороны. В районе Артемовска в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На купянском направлении российские войска уничтожили до 70 украинских военных, на краснолиманском противник потерял около 140 человек убитыми и ранеными.