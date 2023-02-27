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Минобороны сообщило о поражении центра радиоэлектронной разведки ВСУ

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Российские военные поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Бровары Киевской области, также под городом Хмельницким уничтожен оперативный центр специальных операций «Запад». Об этом сообщает Минобороны РФ в очередной сводке о ходе спецоперации на Украине.

«В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ. В районе города Хмельницкий поражен оперативный центр специальных операций "Запад"», — говорится в сообщении.

Также Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наступление на донецком направлении. За сутки противник потерял более 250 военнослужащих, уточнили в Минобороны. В районе Артемовска в ДНР был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На купянском направлении российские войска уничтожили до 70 украинских военных, на краснолиманском противник потерял около 140 человек убитыми и ранеными.

На южнодонецком и запорожском направлениях ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Никольского, Пречистовки в ДНР и Зеленого Гая в Запорожье. В результате было уничтожено до 95 украинских военнослужащих. На херсонском направлении противник потерял до 60 военных.

Накануне, 26 февраля, Минобороны сообщило об уничтожении шести диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области. Также в районе села Голубовка Харьковской области российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных