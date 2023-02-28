Путин утвердил денонсацию соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Латвии об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее сообщил, что неисполнение Латвией положений соглашения является нарушением его условий, и, соответственно, Россия приостанавливает его действие. «Учитывая, что возврат Латвии к выполнению обязательств по соглашению является маловероятным, соглашение также предлагается денонсировать», – добавил он.
После начала специальной военной операции на территории Украины несколько западных стран, в том числе Великобритания, Германия и США и Швейцария, приостановили обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией, в результате чего российским властям стало сложнее получать информацию о доходах российских физлиц и контролируемых ими компаний за рубежом.
Список стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией, используется в целях налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.