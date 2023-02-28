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Путин утвердил денонсацию соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Латвии об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее сообщил, что неисполнение Латвией положений соглашения является нарушением его условий, и, соответственно, Россия приостанавливает его действие. «Учитывая, что возврат Латвии к выполнению обязательств по соглашению является маловероятным, соглашение также предлагается денонсировать», – добавил он.

После начала специальной военной операции на территории Украины несколько западных стран, в том числе Великобритания, Германия и США и Швейцария, приостановили обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией, в результате чего российским властям стало сложнее получать информацию о доходах российских физлиц и контролируемых ими компаний за рубежом.

Список стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией, используется в целях налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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