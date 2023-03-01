В Пентагоне заявили, что Украина должна начать платить за поставляемое оружие
Украине следует начать планировать свои расходы на оборону и покупать некоторое вооружение у США. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса.
«У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства», — сказала она (цитата по ТАСС).
В ходе слушаний конгрессмен Майк Гарсия (республиканец от штата Калифорния) заявил, что, несмотря на трудности, Украина должна начать сама закупать вооружение у США, а не получать его бесплатно. Уолландер назвала идею хорошей, отметив, что Киеву следует начать планировать собственные расходы на оборону. Она уточнила, что пока что Украина не делала крупных закупок у американских военных компаний.
На фоне начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать Киеву военную помощь. Президент США Джо Байден ранее подчеркивал, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По данным Пентагона, с начала боевых действий размер американской военной помощи Украине превысил $31,7 млрд.
Накануне, 28 февраля, генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч сообщил, что США получают информацию о ненадлежащем использовании Украиной военной помощи и продолжают изучать эти данные. По его словам, Вашингтон знает о проблеме коррупции на Украине, но в то же время считает, что оружие используется «по назначению».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.