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В Пентагоне заявили, что Украина должна начать платить за поставляемое оружие

Ведомости

Украине следует начать планировать свои расходы на оборону и покупать некоторое вооружение у США. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса.

«У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства», — сказала она (цитата по ТАСС). 

В ходе слушаний конгрессмен Майк Гарсия (республиканец от штата Калифорния) заявил, что, несмотря на трудности, Украина должна начать сама закупать вооружение у США, а не получать его бесплатно. Уолландер назвала идею хорошей, отметив, что Киеву следует начать планировать собственные расходы на оборону. Она уточнила, что пока что Украина не делала крупных закупок у американских военных компаний.

На фоне начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать Киеву военную помощь. Президент США Джо Байден ранее подчеркивал, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По данным Пентагона, с начала боевых действий размер американской военной помощи Украине превысил $31,7 млрд.

Накануне, 28 февраля, генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч сообщил, что США получают информацию о ненадлежащем использовании Украиной военной помощи и продолжают изучать эти данные. По его словам, Вашингтон знает о проблеме коррупции на Украине, но в то же время считает, что оружие используется «по назначению».

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных