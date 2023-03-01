В Пентагоне заявили, что Украина должна начать платить за поставляемое оружие

В ходе слушаний конгрессмен Майк Гарсия (республиканец от штата Калифорния) заявил, что, несмотря на трудности, Украина должна начать сама закупать вооружение у США, а не получать его бесплатно. Уолландер назвала идею хорошей, отметив, что Киеву следует начать планировать собственные расходы на оборону. Она уточнила, что пока что Украина не делала крупных закупок у американских военных компаний.