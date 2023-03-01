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Политика

МИД КНР призвал США не политизировать вопрос происхождения COVID-19

Ведомости

США следует уважать науку и факты, а также перестать политизировать вопрос происхождения COVID-19. Таким образом официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова директор ФБР Кристофера Рэя об утечке вируса из лаборатории в Ухане.

«Китай выступает решительно против того, чтобы устраивать любые формы политических манипуляций под предлогом вопроса поиска источника коронавируса», — заявила она (цитата по ТАСС). 

Ранее сегодня директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса является утечка из лаборатории в Ухане. Подробностями этой версии Рэй не поделился. К лабораторному происхождению COVID-19 склоняется и минэнерго США, сообщила газета The Wall Street Journal 26 февраля. В то же время ведомство отмечает «низкую степень уверенности» в этой версии.

Комментируя слова директора ФБР, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подтвердить факт утечки невозможно. Она подчеркнула, что «ничего запретного» институты в Ухане не изучали.

Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирус выявили более чем у 675,3 млн жителей планеты. Из них почти 6,9 млн умерли в результате заражения.

В марте 2021 г. ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. Наиболее вероятной причиной пандемии авторы посчитали передачу коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ сочли «крайне маловероятной». Расследование ВОЗ по-прежнему продолжается. В феврале 2023 г. в организации заявили, что по-прежнему ждут от китайской стороны данные, необходимые для проведения исследований происхождения коронавируса и продвижении в расследовании.

В сентябре 2022 г. в комиссия по коронавирусу журнала Lancet представила финальный доклад по COVID-19. В нем ученые по-прежнему допускали вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных