МИД КНР призвал США не политизировать вопрос происхождения COVID-19

В марте 2021 г. ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. Наиболее вероятной причиной пандемии авторы посчитали передачу коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ сочли «крайне маловероятной». Расследование ВОЗ по-прежнему продолжается. В феврале 2023 г. в организации заявили, что по-прежнему ждут от китайской стороны данные, необходимые для проведения исследований происхождения коронавируса и продвижении в расследовании.