Директор ФБР назвал наиболее вероятным лабораторное происхождение COVID-19

В июле 2021 г. гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.