Директор ФБР назвал наиболее вероятным лабораторное происхождение COVID-19
Пандемия коронавируса произошла, вероятнее всего, после утечки из лаборатории в китайском Ухане, заявил директор ФБР Кристофер Рэй, передает Reuters.
«ФБР уже довольно давно пришло к выводу, что источником пандемии, скорее всего, является потенциальный лабораторный инцидент в Ухане», – сказал он.
Ранее 26 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что минэнерго США также склоняется к версии лабораторного происхождения пандемии, но с «низкой степенью уверенности».
Как указывает Reuters, четыре других ведомства США, включая национальную разведывательную комиссию, по-прежнему считают, что пандемия, скорее всего, была результатом естественной передачи. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил 28 февраля, что правительство США не достигло окончательного консенсуса по этому вопросу.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня на заседании комитета Госдумы по здравоохранению сообщила, что «ничего запретного» институты в Ухане не изучали.
«Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная», – приводит ее слова «РИА Новости».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2021 г. опубликовала доклад о возникновении COVID-19, где представила четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
В июле 2021 г. гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.
В сентябре 2022 г. в британском медицинском журнале Lancet был опубликован финальный доклад комиссии по COVID-19. Согласно ему, ученые по-прежнему допускают вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.