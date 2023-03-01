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Киевский музей Пушкина переименуют в «Усадьбу на Кудрявке»

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Киевский музей Пушкина будет переименован в «Усадьбу на Кудрявке», сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

«По обращению столичной общины и руководителя Музея истории города Киева, филиалы этого учреждения культуры меняют свои названия. "Киевский музей Пушкина" отныне будет называться "усадьба на Кудрявке", – говорится в сообщении.

В конце августа прошлого года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская администрация переименовала 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией или СССР. Список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь, в начале августа подготовил экспертный совет украинского минкульта. 

В список помимо русского поэта Александра Пушкина вошли космонавт Юрий Гагарин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, Герой Советского Союза Александр Матросов и летчик-космонавт Владимир Комаров

30 ноября Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и Суворову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных