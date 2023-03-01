Киевский музей Пушкина переименуют в «Усадьбу на Кудрявке»
Киевский музей Пушкина будет переименован в «Усадьбу на Кудрявке», сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.
«По обращению столичной общины и руководителя Музея истории города Киева, филиалы этого учреждения культуры меняют свои названия. "Киевский музей Пушкина" отныне будет называться "усадьба на Кудрявке", – говорится в сообщении.
В конце августа прошлого года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская администрация переименовала 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией или СССР. Список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь, в начале августа подготовил экспертный совет украинского минкульта.
В список помимо русского поэта Александра Пушкина вошли космонавт Юрий Гагарин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, Герой Советского Союза Александр Матросов и летчик-космонавт Владимир Комаров
30 ноября Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и Суворову.