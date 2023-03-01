Киевский музей Пушкина переименуют в «Усадьбу на Кудрявке»

В конце августа прошлого года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская администрация переименовала 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией или СССР. Список самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь, в начале августа подготовил экспертный совет украинского минкульта.