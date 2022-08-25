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Общество

В Киеве переименовали 95 улиц со связанными с Россией и СССР названиями

Ведомости

Киевская администрация сегодня переименовала 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией или СССР, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины», – написал он.

Так, улица Питерская теперь будет называться Лондонской, ул. Карла Маркса – ул. Гуцульской, ул. Мичурина – ул. Морских Пехотинцев, а ул. генерала Жмаченко – ул. Князя Романа Мстиславича.

В начале августа экспертный совет украинского минкульта составил перечень самых распространенных российских имен, которые используются как топонимы и подлежат переименованию в первую очередь.

В список вошли космонавт Юрий Гагарин, поэт Александр Пушкин, селекционер Иван Мичурин, летчик-испытатель Валерий Чкалов, писатель Максим Горький, полководец Александр Суворов, поэты Михаил Лермонтов и Владимир Маяковский, Герой Советского Союза Александр Матросов и летчик-космонавт Владимир Комаров.

Изменение названий позволит сократить влияние «советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев», а также установить историческую справедливость, считают там.

28 апреля кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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