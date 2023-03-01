Минобороны Белоруссии показало российский самолет А-50 в исправном состоянии

Как напомнил «Интерфакс», до этого в МИД Белоруссии назвали фейком сообщения об атаке на военный аэродром под Минском, во время которой якобы был поврежден А-50. В Кремле в то же время не стали комментировать эту новость. «Нет, нам нечего здесь сказать. В информации, которая была опубликована, шла речь о Белоруссии, Белоруссия опровергла, здесь нечего добавить», – говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.