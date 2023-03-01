Минобороны Белоруссии показало российский самолет А-50 в исправном состоянии
Министерство обороны Белоруссии показало кадры с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в исправном состоянии на аэродроме Мачулищи. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.
«История с поврежденным российским самолетом А-50, который якобы подорвали с дрона "партизаны", оказалась не более чем фейком», - сообщил государственный белорусский телеканал «Беларусь 1» (цит. по «Интерфаксу»).
Как напомнил «Интерфакс», до этого в МИД Белоруссии назвали фейком сообщения об атаке на военный аэродром под Минском, во время которой якобы был поврежден А-50. В Кремле в то же время не стали комментировать эту новость. «Нет, нам нечего здесь сказать. В информации, которая была опубликована, шла речь о Белоруссии, Белоруссия опровергла, здесь нечего добавить», – говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.