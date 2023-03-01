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Минобороны Белоруссии показало российский самолет А-50 в исправном состоянии

Ведомости

Министерство обороны Белоруссии показало кадры с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в исправном состоянии на аэродроме Мачулищи. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

«История с поврежденным российским самолетом А-50, который якобы подорвали с дрона "партизаны", оказалась не более чем фейком», - сообщил государственный белорусский телеканал «Беларусь 1» (цит. по «Интерфаксу»).

Как напомнил «Интерфакс», до этого в МИД Белоруссии назвали фейком сообщения об атаке на военный аэродром под Минском, во время которой якобы был поврежден А-50. В Кремле в то же время не стали комментировать эту новость. «Нет, нам нечего здесь сказать. В информации, которая была опубликована, шла речь о Белоруссии, Белоруссия опровергла, здесь нечего добавить», – говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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