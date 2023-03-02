Госдеп призвал Россию продлить и расширить зерновую сделку
США призывают Россию «поступить правильно», согласившись продлить и расширить соглашение по вывозу украинского зерна из черноморских портов, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
«Мы продолжаем призывать Россию поступить просто правильно: согласиться возобновить и, в конечном счете, расширить Черноморскую зерновую инициативу, чтобы люди по всему миру могли продолжать получать необходимое им продовольствие», – сказал он на брифинге.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уже обсудил продление зерновой сделки, истекающей 18 марта, с генсеком ООН Антониу Гутерришем и коллегами в Турции, добавил он. По оценке представителя госдепа, за время реализации сделки удалось уменьшить нехватку продовольствия в уязвимых регионах мира и снизить мировые цены на него.
28 февраля стало известно, что Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки. Ранее в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева. Источник в страховой отрасли сообщил Reuters, что включение в сделку Николаева позволит ускорить отправление 60 судов, которые застряли в украинских портах. По данным собеседника, только в портах города находится порядка 26 судов.
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.
Российские власти ранее не раз обвиняли Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. В ООН продолжают говорить, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений, однако о достижении ощутимых результатов в данной сфере не сообщалось.