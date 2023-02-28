Reuters: Украина запросила у Турции и ООН переговоры по зерновой сделке
Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины.
«Мы отправили письмо с просьбой начать решать этот вопрос, так как 18 марта уже совсем скоро, но до сих пор не получили никакого ответа», — рассказал собеседник агентства.
22 февраля заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил, что Украина до конца недели направит Турции и ООН предложение продлить зерновую сделку как минимум на год. Чиновник уточнил, что Киев будет настаивать, чтобы соглашение распространялось также на порты Николаева.
Источник в страховой отрасли сообщил Reuters, что включение в сделку Николаева позволит ускорить отправление 60 судов, которые застряли в украинских портах. По данным собеседника, только в портах города находится порядка 26 судов.
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.
29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке на неопределенный срок из-за атаки на Черноморский флот. Однако уже 2 ноября после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России участие РФ в инициативе было возобновлено.
Российские власти ранее не раз обвиняли Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. В ООН продолжают говорить, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений, однако о достижении ощутимых результатов в данной сфере не сообщалось.