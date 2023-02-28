Reuters: Украина запросила у Турции и ООН переговоры по зерновой сделке

Российские власти ранее не раз обвиняли Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. В ООН продолжают говорить, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений, однако о достижении ощутимых результатов в данной сфере не сообщалось.