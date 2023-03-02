Захарова сообщила, что переговоры Лаврова и Блинкена на саммите G20 не состоялись
Какие-либо переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях саммита G20 в Индии не могли состояться, поскольку Вашингтон отодвинул дипломатию на второй план. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
А что, были какие-то сомнения в этом (отсутствии встречи Лаврова и Блинкена)? По-моему, позиция США обозначена четко и давно. Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план», – приводит ее слова «Интерфакс».
Лавров и Блинкен при этом оба приняли участие во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» сегодня, 2 марта. Как отметило агентство AFP, опубликовавшее кадры с мероприятия, дипломаты в прошлый раз «находились в одном помещении» в июле 2022 г.
Ранее Лавров встретился на полях G20 с коллегами из Индии, Турции и Бразилии.
В этом году Индия председательствует в G20. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России. По итогам состоявшейся в конце февраля встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 Индия указала на разные точки зрения на конфликт на Украине. В итоговом заявлении было отмечено, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, хоть и «вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики».
Ранее в конце января Лавров сообщал о переданном послании Блинкена, в котором госсекретарь США призывал РФ вывести войска из Украины.