Захарова сообщила, что переговоры Лаврова и Блинкена на саммите G20 не состоялись

В этом году Индия председательствует в G20. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России. По итогам состоявшейся в конце февраля встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 Индия указала на разные точки зрения на конфликт на Украине. В итоговом заявлении было отмечено, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, хоть и «вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики».