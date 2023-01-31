Лавров подтвердил получение послания Блинкена через главу МИД Египта

«Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир», – заявил Лавров. Глава российского МИДа подчеркнул, что Столтенберг «взял на себя смелость» высказываться не только государств-членов НАТО, но и от всех стран мира.