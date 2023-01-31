Лавров подтвердил получение послания Блинкена через главу МИД Египта
Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что получил от египетского коллеги Самеха Шукри послание госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, передают «РАИ Новости». Накануне Блинкен встретился с главой МИД Египта в Каире.
«Господин министр [иностранных дел Египта] сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», – заявил Лавров. Он подчеркнул вновь, что Россия готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование текущей ситуации «в ее всеобъемлющем контексте».
«В этой связи мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо», – добавил российский министр. По его словам, вторую часть призыва американский госсекретарь не передал. Но Лавров отметил, что вторую часть изложил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, когда был в Южной Корее.
«Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир», – заявил Лавров. Глава российского МИДа подчеркнул, что Столтенберг «взял на себя смелость» высказываться не только государств-членов НАТО, но и от всех стран мира.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.