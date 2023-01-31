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Лавров подтвердил получение послания Блинкена через главу МИД Египта

Ведомости

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что получил от египетского коллеги Самеха Шукри послание госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, передают «РАИ Новости». Накануне Блинкен встретился с главой МИД Египта в Каире.

«Господин министр [иностранных дел Египта] сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», – заявил Лавров. Он подчеркнул вновь, что Россия готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование текущей ситуации «в ее всеобъемлющем контексте».

«В этой связи мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо», – добавил российский министр. По его словам, вторую часть призыва американский госсекретарь не передал. Но Лавров отметил, что вторую часть изложил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, когда был в Южной Корее.

«Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир», – заявил Лавров. Глава российского МИДа подчеркнул, что Столтенберг «взял на себя смелость» высказываться не только государств-членов НАТО, но и от всех стран мира.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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