Медведев назвал главу МИД ФРГ после ее слов о войне с Россией «полной и полезной дурой»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «полной и полезной дурой» министра иностранных дел Германии Анналену Бербок после ее слов о том, что страны Евросоюза «ведут войну против России, а не друг против друга». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Броская фраза: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?» – написал он.
24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге Бербок призвала страны Евросоюза делать больше для поддержки Украины, в частности в том, что касается танков, и не искать виновных внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что МИД Германии делает противоречивые заявления, касающиеся конфликта на Украине и роли ФРГ в нем, в связи с этим Москва просит посла ФРГ в РФ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию Берлина.
Председатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера Германии Олафа Шольца уволить Бербок после этих слов, пояснив, что «своим непрофессиональным и развязным поведением министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии».