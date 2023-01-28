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Медведев назвал главу МИД ФРГ после ее слов о войне с Россией «полной и полезной дурой»

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «полной и полезной дурой» министра иностранных дел Германии Анналену Бербок после ее слов о том, что страны Евросоюза «ведут войну против России, а не друг против друга». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Броская фраза: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?» – написал он.

24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге Бербок призвала страны Евросоюза делать больше для поддержки Украины, в частности в том, что касается танков, и не искать виновных внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что МИД Германии делает противоречивые заявления, касающиеся конфликта на Украине и роли ФРГ в нем, в связи с этим Москва просит посла ФРГ в РФ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию Берлина.

Председатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера Германии Олафа Шольца уволить Бербок после этих слов, пояснив, что «своим непрофессиональным и развязным поведением министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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