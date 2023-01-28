Медведев назвал главу МИД ФРГ после ее слов о войне с Россией «полной и полезной дурой»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «полной и полезной дурой» министра иностранных дел Германии Анналену Бербок после ее слов о том, что страны Евросоюза «ведут войну против России, а не друг против друга». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.