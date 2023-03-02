ФСБ сообщила об операции против диверсантов в Брянской области

В начале февраля в Брянской области установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.