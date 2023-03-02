ФСБ сообщила об операции против диверсантов в Брянской области
В приграничном районе Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских диверсантов, передает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион украинских диверсантов. По его словам, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок.
Он добавил, что Вооруженные силы России ведут необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов.
В начале февраля в Брянской области установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.