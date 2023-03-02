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Политика

Орбан предложил создать европейскую альтернативу НАТО без США

Ведомости

В Европе следует создать альтернативный НАТО военный альянс, в котором не будут участвовать США. Такое предложение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche.

По его мнению, страны Евросоюза должны быть в состоянии обеспечить свою безопасность, не полагаясь на помощь США. «Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 г.», — заявил Орбан (цитата по ТАСС). 

Венгерский премьер отметил, что на позицию Европы по украинскому конфликту серьезное влияние оказывают США. Таким образом ЕС теряет свою идентичность «в эмоциональном и интеллектуальном планах», полагает он. 

По мнению Орбана, Запад «утратил способность объединять мир ради одного дела». В то же время, добавил он, многие страны хотели бы скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

В конце февраля Орбан заявил о потере ЕС ​​своей независимости, а также экономической и военной мощи из-за конфликта на Украине и желания США использовать его в своих интересах.

Ранее венгерские власти неоднократно критиковали антироссийские санкции и затяжной характер украинского кризиса. В феврале Орбан отмечал, что «Европа дрейфует в сторону войны» и все больше втягивается в конфликт на Украине. В декабре 2022 г. Орбан призвал ЕС пересмотреть санкционную политику в отношении РФ, пояснив, что Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных