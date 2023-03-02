Орбан предложил создать европейскую альтернативу НАТО без США

Ранее венгерские власти неоднократно критиковали антироссийские санкции и затяжной характер украинского кризиса. В феврале Орбан отмечал, что «Европа дрейфует в сторону войны» и все больше втягивается в конфликт на Украине. В декабре 2022 г. Орбан призвал ЕС пересмотреть санкционную политику в отношении РФ, пояснив, что Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине.