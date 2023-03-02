Орбан предложил создать европейскую альтернативу НАТО без США
В Европе следует создать альтернативный НАТО военный альянс, в котором не будут участвовать США. Такое предложение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche.
По его мнению, страны Евросоюза должны быть в состоянии обеспечить свою безопасность, не полагаясь на помощь США. «Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 г.», — заявил Орбан (цитата по ТАСС).
Венгерский премьер отметил, что на позицию Европы по украинскому конфликту серьезное влияние оказывают США. Таким образом ЕС теряет свою идентичность «в эмоциональном и интеллектуальном планах», полагает он.
По мнению Орбана, Запад «утратил способность объединять мир ради одного дела». В то же время, добавил он, многие страны хотели бы скорейшего урегулирования конфликта на Украине.
В конце февраля Орбан заявил о потере ЕС своей независимости, а также экономической и военной мощи из-за конфликта на Украине и желания США использовать его в своих интересах.
Ранее венгерские власти неоднократно критиковали антироссийские санкции и затяжной характер украинского кризиса. В феврале Орбан отмечал, что «Европа дрейфует в сторону войны» и все больше втягивается в конфликт на Украине. В декабре 2022 г. Орбан призвал ЕС пересмотреть санкционную политику в отношении РФ, пояснив, что Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине.