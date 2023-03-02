Блинкен в разговоре с Лавровым призвал к прекращению спецоперации

Лавров и Блинкен при этом оба приняли участие во встрече глав МИД стран «большой двадцатки» сегодня, 2 марта. Как отметило агентство AFP, опубликовавшее кадры с мероприятия, дипломаты в прошлый раз «находились в одном помещении» в июле 2022 г.