Блинкен в разговоре с Лавровым призвал к прекращению спецоперации
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал Москву прекратить спецоперацию на Украине, заявил глава госдепа на пресс-конференции в рамках мероприятия G20 в Индии.
«Я сказал министру иностранных дел закончить эту агрессивную войну, включиться в содержательную дипломатию, которая может привести к справедливому и длительному миру», – отметил Блинкен (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что какие-либо переговоры Лаврова и Блинкена на полях саммита G20 не могли состояться, поскольку Вашингтон отодвинул дипломатию на второй план.
Лавров и Блинкен при этом оба приняли участие во встрече глав МИД стран «большой двадцатки» сегодня, 2 марта. Как отметило агентство AFP, опубликовавшее кадры с мероприятия, дипломаты в прошлый раз «находились в одном помещении» в июле 2022 г.
В этом году Индия председательствует в G20. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России.