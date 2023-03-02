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Блинкен в разговоре с Лавровым призвал к прекращению спецоперации

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал Москву прекратить спецоперацию на Украине, заявил глава госдепа на пресс-конференции в рамках мероприятия G20 в Индии.

«Я сказал министру иностранных дел закончить эту агрессивную войну, включиться в содержательную дипломатию, которая может привести к справедливому и длительному миру», – отметил Блинкен (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что какие-либо переговоры Лаврова и Блинкена на полях саммита G20 не могли состояться, поскольку Вашингтон отодвинул дипломатию на второй план.

Лавров и Блинкен при этом оба приняли участие во встрече глав МИД стран «большой двадцатки» сегодня, 2 марта. Как отметило агентство AFP, опубликовавшее кадры с мероприятия, дипломаты в прошлый раз «находились в одном помещении» в июле 2022 г.

В этом году Индия председательствует в G20. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщал, что Нью-Дели не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России.

Ранее по теме: Главы МИД G20 не смогли договориться по двум пунктам в итоговом заявлении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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