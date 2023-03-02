Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Устинка со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли село Устинка в Белгородском районе, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Устинка. Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи и одного частного домовладения. Аварийные службы работают на месте, чтобы оперативно устранить последствия», – написал он.
28 февраля Гладков сообщил, что в области приступили к переселению проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах граждан. Он также напомнил, что всего в области насчитывается более 3700 человек, которые покинули свои дома из-за обстрелов украинской армией.
1 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил президенту России Владимиру Путину, что на переселение белгородцев потребуется 9,4 млрд руб. из бюджета. После этого Гладков заявил, что власти готовы возместить ущерб пострадавшим гражданам.
Сообщения об обстрелах приграничных поселений Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины появляются с начала спецоперации. В октябре 2022 г. Гладков сообщил, что эвакуированных жителей будут расселять в Московской области. Тогда он добавил, что, когда оперативная ситуация позволит, «мы доставим жителей обратно».