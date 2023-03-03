США внесли в черный список 37 компаний России, КНР и Белоруссии
Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении 37 компаний. Документ опубликован на сайте Федерального реестра США.
В черный список попали 28 компаний из Китая и по одной – из России и Белоруссии. Помимо этого, под экспортными ограничениями оказались три компании из Мьянмы, четыре из Пакистана и одна из Тайваня.
Уточняется, что российская компания DMT Electronics, которая попала под экспортные ограничения, вместе с белорусской DMT Trading LLC и тайваньской Neotec Semiconductor «вносят значительный вклад в военную и/или оборонно-промышленную базу России, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США».
Китайские же компании в основном подозреваются в работе на оборонно-промышленный комплекс КНР, а также в участии в деятельности, связанной с ядерными ракетами. По последнему пункту под ограничения попали и несколько пакистанских компаний.
После начала спецоперации на Украине США неоднократно вводили санкции в отношении России. В частности, Минфин и минпромторг США объявили о новых санкциях в отношении России 24 февраля. Минторг включил в санкционный перечень 76 российских компаний за поддержку российского военно-промышленного комплекса, в том числе фонд «Сколково», «Сколтех», «Камаз» и др. Ведомство ужесточило правила экспортного контроля для России и Белоруссии – ограничения затрагивают металлургическую, авиационную и атомную промышленность, а также строительство в части тяжелой строительной техники и электрооборудования. Минфин США включил в санкционные списки 83 юридических и 22 физических лица.