США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

В частности, обойти ограничения пытался российский разработчик микросхем ПКК «Миландр». Утверждается, что организация с помощью подставной компании в третьей стране закупала микрочипы в США. В ноябре 2022 г. ее включили в санкционный список. Также штраф в размере $497 000 получила техасская компания Vorago Technologies за продажу компонентов для ракет и военных спутников подставной болгарской компании. По данным ведомств, электроника поставлялась в Россию.