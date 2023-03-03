США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России
Минторг, минфин и минюст США подготовили рекомендации по борьбе с обходом антироссийских санкций для американских финансовых организаций и компаний, которые занимаются внешней торговлей. Документ опубликован на сайте минфина США.
Ведомства выделили «красные флажки», которые могут указывать на попытку обойти санкции против РФ. Среди перечисленных признаков:
- использование подставных компаний, чтобы скрыть право собственности, источник финансирования и вовлеченные в сделку страны;
Власти США призвали компании регулярно сверяться с опубликованными рекомендациями, а при обнаружении подозрительных данных провести дополнительную проверку покупателя. В документе говорится, что ведомства регулярно выявляют нарушение соблюдения санкций против РФ.
В частности, обойти ограничения пытался российский разработчик микросхем ПКК «Миландр». Утверждается, что организация с помощью подставной компании в третьей стране закупала микрочипы в США. В ноябре 2022 г. ее включили в санкционный список. Также штраф в размере $497 000 получила техасская компания Vorago Technologies за продажу компонентов для ракет и военных спутников подставной болгарской компании. По данным ведомств, электроника поставлялась в Россию.
После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания и страны ЕС ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
В предыдущий раз Вашингтон расширил антироссийские санкции 24 февраля. В «черный» список попали 83 юридических и 22 физических лица, в том числе финансовые организации (МТС-банк, «Уралсиб», «Металлоинвестбанк» и др.), специализирующиеся на информационной безопасности IT-компании («Инфорус», «Российские наукоемкие технологии» и др.), исследовательские центры и НИИ, предприятия, связанные с аэрокосмической отраслью («Алабуга-Волокно», «НИИ Графит» и др.), а также несколько иностранных организаций.