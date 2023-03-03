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США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

Ведомости

Минторг, минфин и минюст США подготовили рекомендации по борьбе с обходом антироссийских санкций для американских финансовых организаций и компаний, которые занимаются внешней торговлей. Документ опубликован на сайте минфина США.

Ведомства выделили «красные флажки», которые могут указывать на попытку обойти санкции против РФ. Среди перечисленных признаков:

  • использование подставных компаний, чтобы скрыть право собственности, источник финансирования и вовлеченные в сделку страны;

  • отказ компании делиться информацией о конечной цели использования продукции;

  • использование подставных компаний для проведения международных банковских переводов;

  • поступление платежа из страны, не указанной в списке конечных пользователей;

  • отказ от установки и технического обслуживания приобретенного товара;

  • использование личной электронной почты вместо корпоративной;

  • операции с изменением адреса отгрузки, которая ранее планировалась в России или Белоруссии;

  • отправка товаров через Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан;

  • и др.

    • Власти США призвали компании регулярно сверяться с опубликованными рекомендациями, а при обнаружении подозрительных данных провести дополнительную проверку покупателя. В документе говорится, что ведомства регулярно выявляют нарушение соблюдения санкций против РФ.

    В частности, обойти ограничения пытался российский разработчик микросхем ПКК «Миландр». Утверждается, что организация с помощью подставной компании в третьей стране закупала микрочипы в США. В ноябре 2022 г. ее включили в санкционный список. Также штраф в размере $497 000 получила техасская компания Vorago Technologies за продажу компонентов для ракет и военных спутников подставной болгарской компании. По данным ведомств, электроника поставлялась в Россию.

    После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания и страны ЕС ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

    В предыдущий раз Вашингтон расширил антироссийские санкции 24 февраля. В «черный» список попали 83 юридических и 22 физических лица, в том числе финансовые организации (МТС-банк, «Уралсиб», «Металлоинвестбанк» и др.), специализирующиеся на информационной безопасности IT-компании («Инфорус», «Российские наукоемкие технологии» и др.), исследовательские центры и НИИ, предприятия, связанные с аэрокосмической отраслью («Алабуга-Волокно», «НИИ Графит» и др.), а также несколько иностранных организаций.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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