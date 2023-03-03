Белград: Сербия не поставляет вооружение Украине

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что все граждане страны, которые принимают или примут участие в боевых действиях на Украине, «будут арестованы», как только окажутся «в пределах досягаемости» правоохранительных органов страны. Власти республики, с начала года сталкивающиеся с требованиями расследовать деятельность по вербовке сербских бойцов в ЧВК «Вагнер», охладели к этой организации.