Белград: Сербия не поставляет вооружение Украине
Сербия не поставляет оружие и военное снаряжение ни Украине, ни России и не разрешала такие поставки, заявил министр иностранных дел республики Ивица Дачич.
«Сербия не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения на Украину и в Россию, а также ни в одну страну, которую считает спорной с международной точки зрения», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, работа сербских дипломатов нацелена на сохранение суверенитета и территориальной целостности Сербии на фоне огромного давления на республику, отмечает телеканал РТРС.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о поставках сербских ракет Киеву. По данным ресурса, речь идет о 3500 боеприпасах для РСЗО «Град», которые канадская компания JNJ Export Import заказала у сербской Krušik. Mash утверждает, что ракеты сначала отправили из Сербии в Турцию, затем их поставили в Словакию, откуда боеприпасы попали уже на Украину.
После этого Россия запросила у Сербии официальную позицию по поводу информации о поставках Украине сербских боеприпасов, рассказала 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом сама Krušik еще 27 февраля опровергла информацию о каких-либо поставках.
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что все граждане страны, которые принимают или примут участие в боевых действиях на Украине, «будут арестованы», как только окажутся «в пределах досягаемости» правоохранительных органов страны. Власти республики, с начала года сталкивающиеся с требованиями расследовать деятельность по вербовке сербских бойцов в ЧВК «Вагнер», охладели к этой организации.