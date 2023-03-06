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В США представят законопроект о запрете TikTok

Ведомости

Сенаторы США представят законопроект, который позволит президенту США Джо Байдену запретить иностранные социальные сети, в том числе китайскую платформу TikTok. Об этом сообщил председатель спецкомитета по разведке сената конгресса США Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния).

«Они [соцсеть TikTok] берут данные у американцев, но не хранят их в безопасности. Что меня больше всего беспокоит насчет TikTok, так это то, что это приложение может быть инструментом пропаганды», — заявил он в программе Fox News Sunday (цитата по CNBC).

Уорнер уточнил, что законопроект будет представлен на этой неделе.

На прошлой неделе, 1 марта, комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил проект закона, который дает право президенту страны ввести запрет на работу в стране соцсети TikTok: 24 конгрессмена поддержали документ, 16 высказались против.

В связи с этим решением МИД КНР выразил протест и призвал Вашингтон уважать рыночные принципы и прекратить оказывать давление на отдельные компании.

Как отмечает CNBC, американским законодателям предстоит пройти долгий путь, прежде чем запрет TikTok станет реальным. Сначала законопроект должен быть одобрен сенатом, и только потом его передадут на подпись Джо Байдену. Президент США, в свою очередь, может как одобрить документ, так и наложить вето.

Законопроект о запрете TikTok был внесен в парламент США в декабре 2022 г. Он также предполагает возможность введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных России, Китаю и др. По версии авторов инициативы, с помощью соцсетей другие страны могут «контролировать американцев или вести наблюдение за ними», поэтому такой закон позволит «защитить американцев от угрозы со стороны ряда враждебных государств».

Необходимость блокировки TikTok законодатели объяснили тем, что эту соцсеть якобы может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая (КПК). Ввести запрет предлагается и в отношении китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных