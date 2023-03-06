Медведев указал на возможность «вбить гвоздь в крышку гроба» неоколониализма
Россия вместе с другими странами может вбить «последний гвоздь в крышку гроба» неоколониальных стремлений западных страны. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте «Единой России».
«Настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого. <...> И если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», – сказано в заявлении.
В качестве примера Медведев привел выход Аргентины из соглашения с Британией о ведении административно-хозяйственной деятельности на Фолклендских островах, которые всегда считались спорной территорией, и денонсацию Договора о военной помощи между Буркина-Фасо и Францией. По словам Медведева, это действие подчеркивает готовность стран бороться с неоколониализмом.
«Подлинно суверенные государства перестают бояться диктата пресловутого «коллективного Запада». Собственные национальные интересы перевешивают риски санкционного противодействия. Страх, который ещё Плиний Младший назвал плохим наставником в вопросах о должном, больше не работает», – подчеркнул Медведев.
По его словам, новый многополярный мир должен быть намного сложнее, чем «двумерная биполярка или однополярный диктат», – и России это подходит, подчеркнул Медведев.
Российская сторона неоднократно указывала на стремление мира к многополярности. В частности, в середине февраля министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что современный мир многополярен. Он напомнил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не хотят жить по правилам, которые придумали западные страны для себя.