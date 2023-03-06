Медведев указал на возможность «вбить гвоздь в крышку гроба» неоколониализма

Российская сторона неоднократно указывала на стремление мира к многополярности. В частности, в середине февраля министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что современный мир многополярен. Он напомнил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, составляющие мировое большинство, не хотят жить по правилам, которые придумали западные страны для себя.