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Лукашенко сообщил о задержании пытавшегося взорвать российский самолет

Ведомости

Белорусские силовики задержали террориста и его пособников, планировавших диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

По его словам, задержанный является гражданином РФ и Украины, в 2014 г. он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Шесть-восемь месяцев назад, утверждает Лукашенко, СБУ и ЦРУ начали операцию «против республики Беларусь», а хорошо подготовленный террорист был направлен в республику.

«То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, – это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц», – рассказал он.

Диверсанты использовали при атаке на самолет два небольших беспилотника, в результате чего А-50 получил царапины и одну пробоину в корпусе, добавил Лукашенко.

Сообщения об атаке на военный аэродром под Минском появились в конце февраля. Тогда МИД Белоруссии назвал их фейком, а минобороны республики показало кадры с А-50 в исправном состоянии. В Кремле комментировать эту новость тогда отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных