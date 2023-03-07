Лукашенко сообщил о задержании пытавшегося взорвать российский самолет
Белорусские силовики задержали террориста и его пособников, планировавших диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».
По его словам, задержанный является гражданином РФ и Украины, в 2014 г. он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Шесть-восемь месяцев назад, утверждает Лукашенко, СБУ и ЦРУ начали операцию «против республики Беларусь», а хорошо подготовленный террорист был направлен в республику.
«То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, – это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц», – рассказал он.
Диверсанты использовали при атаке на самолет два небольших беспилотника, в результате чего А-50 получил царапины и одну пробоину в корпусе, добавил Лукашенко.
Сообщения об атаке на военный аэродром под Минском появились в конце февраля. Тогда МИД Белоруссии назвал их фейком, а минобороны республики показало кадры с А-50 в исправном состоянии. В Кремле комментировать эту новость тогда отказались.