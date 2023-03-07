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Белорусские спецслужбы обвинили Польшу в подготовке диверсии против самолета А-50

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В подготовке диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи были задействованы спецслужбы Польши, сообщило «БелТА» со ссылкой на заместителя начальника Следственного управления КГБ Белоруссии Константина Бычека.

Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры польских спецслужб, сообщил Бычек. По его словами, в числе диверсантов оказались «беглые белорусы», которые являлись активными участниками митингов в августе 2020 г.

«Операция по поиску и задержанию преступников происходила под непосредственным контролем главы государства, которым незамедлительно были даны поручения о перекрытии государственной границы и принятии других исчерпывающих мер», – рассказал Бычек.

Он добавил, что в результате этих действий была «вскрыта и ликвидирована агентурная сеть» из числа белорусских граждан, принимавших участие «в обеспечении деятельности агента-террориста».

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании более 20 участников диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском. По словам президента, задержанные пытались уничтожить самолет А-50 российских Воздушно-космических сил (ВКС). В ходе допроса один из задержанных, гражданин Украины и России Николай Швец, рассказал о работе на Службу безопасности Украины (СБУ).

Ранее по теме: Задержанный в Белоруссии диверсант признал работу на СБУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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