Белорусские спецслужбы обвинили Польшу в подготовке диверсии против самолета А-50
В подготовке диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи были задействованы спецслужбы Польши, сообщило «БелТА» со ссылкой на заместителя начальника Следственного управления КГБ Белоруссии Константина Бычека.
Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры польских спецслужб, сообщил Бычек. По его словами, в числе диверсантов оказались «беглые белорусы», которые являлись активными участниками митингов в августе 2020 г.
«Операция по поиску и задержанию преступников происходила под непосредственным контролем главы государства, которым незамедлительно были даны поручения о перекрытии государственной границы и принятии других исчерпывающих мер», – рассказал Бычек.
Он добавил, что в результате этих действий была «вскрыта и ликвидирована агентурная сеть» из числа белорусских граждан, принимавших участие «в обеспечении деятельности агента-террориста».
7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании более 20 участников диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском. По словам президента, задержанные пытались уничтожить самолет А-50 российских Воздушно-космических сил (ВКС). В ходе допроса один из задержанных, гражданин Украины и России Николай Швец, рассказал о работе на Службу безопасности Украины (СБУ).