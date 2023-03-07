Белорусские спецслужбы обвинили Польшу в подготовке диверсии против самолета А-50

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании более 20 участников диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском. По словам президента, задержанные пытались уничтожить самолет А-50 российских Воздушно-космических сил (ВКС). В ходе допроса один из задержанных, гражданин Украины и России Николай Швец, рассказал о работе на Службу безопасности Украины (СБУ).