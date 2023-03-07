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Задержанный в Белоруссии диверсант признал работу на СБУ

Ведомости

Гражданин России и Украины, задержанный ранее в Белоруссии по подозрению в попытке взорвать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом задержанный заявил в ходе допроса, передает ТАСС.

«Я работал с СБУ, [город] Киев», – сказал он.

Задержанного зовут Николай Швец, он 1993 года рождения. 

КГБ Белоруссии в свою очередь заявил, что установлена причастность к организации теракта оперативного состава и руководства СБУ. В подготовке теракта были задействованы в том числе «беглые белорусы», выступающие за свержение власти.

«Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения», – заявили там.

Минобороны Белоруссии показало российский самолет А-50 в исправном состоянии

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании террориста и более 20 его соучастников, пытавшихся 26 февраля уничтожить А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. По словам Лукашенко, задержанный является гражданином РФ и Украины, в 2014 г. он был завербован СБУ. Операция начала разрабатываться шесть-восемь месяцев назад.

Диверсия была проведена с помощью небольшого беспилотника, А-50 в результате нее получил пробоину в корпусе и царапины. По мнению Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о подготовке диверсии.

Белорусский лидер отметил, что инциденты на аэродроме под Минском и в Брянской области являются «звеньями одной цепи». По его мнению, Киев делает это, «чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны», и получить новую помощь от западных стран.

Ранее по теме: Лукашенко сообщил о задержании пытавшегося взорвать российский самолет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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