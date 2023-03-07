Задержанный в Белоруссии диверсант признал работу на СБУ
Гражданин России и Украины, задержанный ранее в Белоруссии по подозрению в попытке взорвать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом задержанный заявил в ходе допроса, передает ТАСС.
«Я работал с СБУ, [город] Киев», – сказал он.
Задержанного зовут Николай Швец, он 1993 года рождения.
КГБ Белоруссии в свою очередь заявил, что установлена причастность к организации теракта оперативного состава и руководства СБУ. В подготовке теракта были задействованы в том числе «беглые белорусы», выступающие за свержение власти.
«Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения», – заявили там.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании террориста и более 20 его соучастников, пытавшихся 26 февраля уничтожить А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. По словам Лукашенко, задержанный является гражданином РФ и Украины, в 2014 г. он был завербован СБУ. Операция начала разрабатываться шесть-восемь месяцев назад.
Диверсия была проведена с помощью небольшого беспилотника, А-50 в результате нее получил пробоину в корпусе и царапины. По мнению Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о подготовке диверсии.
Белорусский лидер отметил, что инциденты на аэродроме под Минском и в Брянской области являются «звеньями одной цепи». По его мнению, Киев делает это, «чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны», и получить новую помощь от западных стран.