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Лукашенко усомнился в непричастности Зеленского к подготовке диверсии под Минском

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о подготовке диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском, поскольку подобные операции не проводятся без согласования с руководством страны. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», — отметил Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Белорусский лидер пояснил, что дал такую характеристику Зеленскому, поскольку тот «бегает вокруг Белоруссии» и предлагает заключить «пакт о ненападении». В то же время в Минске не раз подчеркивали, что не собираются нападать на Украину, отметил Лукашенко, однако Киев продолжал настаивать на договоре. «Что ж, вызов брошен», — сказал президент Белоруссии после задержания диверсантов на аэродроме Мачулищи.

В то же время, добавил Лукашенко, Белоруссию не получится втянуть в боевые действия «завтра». Он отметил, что у властей республики «крепкие нервы» и они «знают, что нужно делать».

Ранее сегодня в Белоруссии задержали террориста и его пособников, планировавших диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. По словам Лукашенко, задержанный является гражданином РФ и Украины, в 2014 г. он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ).

Белорусский лидер отметил, что инциденты на аэродроме под Минском и в Брянской области являются «звеньями одной цепи». По его мнению, Киев делает это, «чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны», и получить новую помощь от западных стран.

Украинские диверсанты напали на Брянскую область 2 марта. В результате погибли два человека, а 11-летний подросток получил ранение. Ответственность за диверсию взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус». Комментируя инцидент, президент РФ Владимир Путин охарактеризовал его как теракт. В Киеве причастность к диверсии отрицают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных