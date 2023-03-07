Лукашенко усомнился в непричастности Зеленского к подготовке диверсии под Минском

Белорусский лидер пояснил, что дал такую характеристику Зеленскому, поскольку тот «бегает вокруг Белоруссии» и предлагает заключить «пакт о ненападении». В то же время в Минске не раз подчеркивали, что не собираются нападать на Украину, отметил Лукашенко, однако Киев продолжал настаивать на договоре. «Что ж, вызов брошен», — сказал президент Белоруссии после задержания диверсантов на аэродроме Мачулищи.