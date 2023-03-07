Лукашенко усомнился в непричастности Зеленского к подготовке диверсии под Минском
Президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о подготовке диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском, поскольку подобные операции не проводятся без согласования с руководством страны. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», — отметил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Белорусский лидер пояснил, что дал такую характеристику Зеленскому, поскольку тот «бегает вокруг Белоруссии» и предлагает заключить «пакт о ненападении». В то же время в Минске не раз подчеркивали, что не собираются нападать на Украину, отметил Лукашенко, однако Киев продолжал настаивать на договоре. «Что ж, вызов брошен», — сказал президент Белоруссии после задержания диверсантов на аэродроме Мачулищи.
В то же время, добавил Лукашенко, Белоруссию не получится втянуть в боевые действия «завтра». Он отметил, что у властей республики «крепкие нервы» и они «знают, что нужно делать».
Ранее сегодня в Белоруссии задержали террориста и его пособников, планировавших диверсию в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. По словам Лукашенко, задержанный является гражданином РФ и Украины, в 2014 г. он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ).
Белорусский лидер отметил, что инциденты на аэродроме под Минском и в Брянской области являются «звеньями одной цепи». По его мнению, Киев делает это, «чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны», и получить новую помощь от западных стран.
Украинские диверсанты напали на Брянскую область 2 марта. В результате погибли два человека, а 11-летний подросток получил ранение. Ответственность за диверсию взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус». Комментируя инцидент, президент РФ Владимир Путин охарактеризовал его как теракт. В Киеве причастность к диверсии отрицают.