В МИД РФ назвали объем оказываемой развивающимся странам помощи
Россия ежегодно тратит около $1 млрд на оказание помощи развивающимся странам, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает ТАСС.
«Российская Федерация остается ответственным международным донором. Общий объем предоставляемой нашей страной официальной помощи развитию за последнее десятилетие вырос в два раза и в среднем составляет около $1 млрд в год», – сказал он.
Существенная часть этой помощи приходится на наименее развитые государства, подчеркнул дипломат. Основными направлениями помощи странам-реципиентам являются промышленность, сельское хозяйство, энергетическая и продовольственная безопасность. Во время пандемии коронавируса Россия, добавил Вершинин, передавала уязвимым странам технологии для местного производства вакцины.
С 2013 г. Россия списала наименее развитым странам $380 млн долга, отметил он.
В 2021 г. Всемирный банк впервые раскрыл информацию о двусторонних межправительственных кредитах. По итогам 2019 г. развивающиеся государства были должны России $25,2 млрд. За 2020 г., писали «Ведомости», портфель межгоскредитов вырос до $27,3 млрд.