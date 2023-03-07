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В МИД РФ назвали объем оказываемой развивающимся странам помощи

Ведомости

Россия ежегодно тратит около $1 млрд на оказание помощи развивающимся странам, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, передает ТАСС.

«Российская Федерация остается ответственным международным донором. Общий объем предоставляемой нашей страной официальной помощи развитию за последнее десятилетие вырос в два раза и в среднем составляет около $1 млрд в год», – сказал он.

Существенная часть этой помощи приходится на наименее развитые государства, подчеркнул дипломат. Основными направлениями помощи странам-реципиентам являются промышленность, сельское хозяйство, энергетическая и продовольственная безопасность. Во время пандемии коронавируса Россия, добавил Вершинин, передавала уязвимым странам технологии для местного производства вакцины.

С 2013 г. Россия списала наименее развитым странам $380 млн долга, отметил он.

В 2021 г. Всемирный банк впервые раскрыл информацию о двусторонних межправительственных кредитах. По итогам 2019 г. развивающиеся государства были должны России $25,2 млрд. За 2020 г., писали «Ведомости», портфель межгоскредитов вырос до $27,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных