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Песков рассказал детали беседы Путина с врио губернатора Запорожской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономическое развитие региона, безопасность, а также статус добровольческого батальона имени Судоплатова. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально-экономической ситуации», – сообщил представитель Кремля.

Обсуждались также вопросы развития сельскохозяйственной отрасли, добавил Песков. «Балицкий поставил перед президентом вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова», – отметил пресс-секретарь.

Накануне, 6 марта, в Кремле не исключали встречу Путина с Балицким 7 марта. До этого в тот же день врио губернатора Запорожской области заявлял о том, что у него состоится встреча с президентом. По словам Балицкого, он рассчитывал обсудить с Путиным вопрос статуса добровольческих батальонов.

Балицкий пояснял, что неурегулированный вопрос о статусе добровольческих батальонов затрудняет получение ими вооружения, в связи с чем в батальоне оно в основном трофейное. Он отметил, что добровольческие батальоны и ЧВК «хорошо воюют, сами себя одевают» и показывают свою эффективность в боевых действиях. Поэтому вопрос их статуса должен быть урегулирован на государственном уровне, отметил Балицкий.

В конце января стало известно, что Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медицинской помощью. Отмечалось, что обеспечивать добровольцев будут в порядке, установленном для Вооруженных сил РФ. В случае причинения материального ущерба государству во время исполнения своих обязанностей добровольцы будут привлечены к материальной ответственности.

Ранее по теме: Минобороны обеспечит добровольцев оружием, техникой и медицинской помощью

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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