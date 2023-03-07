Песков рассказал детали беседы Путина с врио губернатора Запорожской области

Балицкий пояснял, что неурегулированный вопрос о статусе добровольческих батальонов затрудняет получение ими вооружения, в связи с чем в батальоне оно в основном трофейное. Он отметил, что добровольческие батальоны и ЧВК «хорошо воюют, сами себя одевают» и показывают свою эффективность в боевых действиях. Поэтому вопрос их статуса должен быть урегулирован на государственном уровне, отметил Балицкий.