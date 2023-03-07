Песков рассказал детали беседы Путина с врио губернатора Запорожской области
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономическое развитие региона, безопасность, а также статус добровольческого батальона имени Судоплатова. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально-экономической ситуации», – сообщил представитель Кремля.
Обсуждались также вопросы развития сельскохозяйственной отрасли, добавил Песков. «Балицкий поставил перед президентом вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова», – отметил пресс-секретарь.
Накануне, 6 марта, в Кремле не исключали встречу Путина с Балицким 7 марта. До этого в тот же день врио губернатора Запорожской области заявлял о том, что у него состоится встреча с президентом. По словам Балицкого, он рассчитывал обсудить с Путиным вопрос статуса добровольческих батальонов.
Балицкий пояснял, что неурегулированный вопрос о статусе добровольческих батальонов затрудняет получение ими вооружения, в связи с чем в батальоне оно в основном трофейное. Он отметил, что добровольческие батальоны и ЧВК «хорошо воюют, сами себя одевают» и показывают свою эффективность в боевых действиях. Поэтому вопрос их статуса должен быть урегулирован на государственном уровне, отметил Балицкий.
В конце января стало известно, что Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медицинской помощью. Отмечалось, что обеспечивать добровольцев будут в порядке, установленном для Вооруженных сил РФ. В случае причинения материального ущерба государству во время исполнения своих обязанностей добровольцы будут привлечены к материальной ответственности.