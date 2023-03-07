Президент Грузии отменила встречи в США из-за протестов в Тбилиси

Два проекта «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» были внесены в парламент республики в феврале. Согласно первому варианту проекта, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. В документе второго говорится о присвоении такого статуса не только СМИ и НПО, но юридическим и физическим лицам.