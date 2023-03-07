Президент Грузии отменила встречи в США из-за протестов в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила встречи в Нью-Йорке из-за митингов против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси, сообщили в администрации грузинского президента. Зурабишвили планирует выступить с обращением к населению республики.
«Президент Грузии находится в США. Президент аннулировала все свои встречи, запланированные на сегодня в ООН, и готовится обратиться к населению», – говорится в сообщении пресс-службы (цитата по ТАСС).
Грузинский президент находится в Нью-Йорке с 5 марта, где принимает участие в сессии комиссии по положению женщин ООН. В рамках визита Зурабишвили должна была провести переговоры со своими иностранными коллегами, а также посетить Гарвардский и Йельский университеты.
Акции протеста в столице республики проходят на фоне принятия законопроекта об иноагентах. 7 марта парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, после чего в центре Тбилиси начались столкновения полиции и протестующих. При разгоне демонстрации сотрудники органов использовали слезоточивый газ.
Два проекта «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» были внесены в парламент республики в феврале. Согласно первому варианту проекта, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. В документе второго говорится о присвоении такого статуса не только СМИ и НПО, но юридическим и физическим лицам.