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Президент Грузии отменила встречи в США из-за протестов в Тбилиси

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила встречи в Нью-Йорке из-за митингов против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси, сообщили в администрации грузинского президента. Зурабишвили планирует выступить с обращением к населению республики.

«Президент Грузии находится в США. Президент аннулировала все свои встречи, запланированные на сегодня в ООН, и готовится обратиться к населению», – говорится в сообщении пресс-службы (цитата по ТАСС).

Грузинский президент находится в Нью-Йорке с 5 марта, где принимает участие в сессии комиссии по положению женщин ООН. В рамках визита Зурабишвили должна была провести переговоры со своими иностранными коллегами, а также посетить Гарвардский и Йельский университеты.

Акции протеста в столице республики проходят на фоне принятия законопроекта об иноагентах. 7 марта парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, после чего в центре Тбилиси начались столкновения полиции и протестующих. При разгоне демонстрации сотрудники органов использовали слезоточивый газ.

Два проекта «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» были внесены в парламент республики в феврале. Согласно первому варианту проекта, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. В документе второго говорится о присвоении такого статуса не только СМИ и НПО, но юридическим и физическим лицам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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