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Гутерриш призвал к продлению зерновой сделки

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский в среду призвали продлить действие соглашения с Москвой по вывозу зерна через черноморские порты Украины, сообщает Reuters. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.

Гутерриш сегодня встретился с Зеленским в Киеве, чтобы обсудить с ним продление зерновой сделки. По данным агентства, глава украинского государства во время визита заявил, что черноморское соглашение необходимо миру, а генсек ООН подчеркнул важность сделки для глобальной продовольственной безопасности и цен на продовольствие.

«Я хочу подчеркнуть исключительную важность пролонгации зерновой инициативы 18 марта и работы над созданием условий для максимально возможного использования экспортной инфраструктуры через Черное море в соответствии с целями инициативы», — сказал Гутерриш.

Ранее Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщило о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. В Киеве исходят из того, что этот вопрос с Москвой обсуждают партнеры Украины, отметил собеседник агентства.

7 марта также стало известно, что на следующей неделе в Женеве состоится встреча российской делегации с представителями ООН по продлению зерновой сделки. Как сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, Гутерриш открыт для переговоров с Москвой.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. В феврале в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева. Позже в госдепе призвали Россию «поступить правильно» — продлить и расширить соглашение по вывозу украинского зерна. В ООН также призвали продлить сделку «любой ценой».

В начале марта МИД РФ обвинил Запад в саботировании сделки. В ведомстве указали на отказ снять ограничения на поставки российских удобрений и сельхозпродукции. Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии равноправия.

Ранее по теме: В ООН анонсировали переговоры с Россией по продлению зерновой сделки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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