Гутерриш призвал к продлению зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский в среду призвали продлить действие соглашения с Москвой по вывозу зерна через черноморские порты Украины, сообщает Reuters. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.
Гутерриш сегодня встретился с Зеленским в Киеве, чтобы обсудить с ним продление зерновой сделки. По данным агентства, глава украинского государства во время визита заявил, что черноморское соглашение необходимо миру, а генсек ООН подчеркнул важность сделки для глобальной продовольственной безопасности и цен на продовольствие.
«Я хочу подчеркнуть исключительную важность пролонгации зерновой инициативы 18 марта и работы над созданием условий для максимально возможного использования экспортной инфраструктуры через Черное море в соответствии с целями инициативы», — сказал Гутерриш.
Ранее Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщило о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. В Киеве исходят из того, что этот вопрос с Москвой обсуждают партнеры Украины, отметил собеседник агентства.
7 марта также стало известно, что на следующей неделе в Женеве состоится встреча российской делегации с представителями ООН по продлению зерновой сделки. Как сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, Гутерриш открыт для переговоров с Москвой.
Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. В феврале в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева. Позже в госдепе призвали Россию «поступить правильно» — продлить и расширить соглашение по вывозу украинского зерна. В ООН также призвали продлить сделку «любой ценой».
В начале марта МИД РФ обвинил Запад в саботировании сделки. В ведомстве указали на отказ снять ограничения на поставки российских удобрений и сельхозпродукции. Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии равноправия.