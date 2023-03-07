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В ООН анонсировали переговоры с Россией по продлению зерновой сделки

Ведомости

На следующей неделе в Женеве состоится встреча российской делегации с представителями ООН по продлению зерновой сделки. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«На следующей неделе пройдут переговоры на высоком уровне с делегацией РФ в Женеве», — заявил он (цитата по ТАСС).

Хак подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш открыт для переговоров с Москвой, и опроверг предположение, что российская сторона отказалась встречаться с Гутерришем в Москве.

Ранее сегодня генсек ООН прибыл в Киев, где обсудит 8 марта с президентом Украины Владимиром Зеленским продление зерновой сделки. Хак отметил, что после визита в Киев Гутерриш не собирается ехать в Москву. 9 марта он отправится в Нью-Йорк, уточнили в ООН. 

Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщило о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Обсуждение проходит в онлайн-формате. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. В Киеве исходят из того, что этот вопрос с Москвой обсуждают партнеры Украины, отметил собеседник агентства. 

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. В феврале в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева. Позже в госдепе призвали Россию продлить и расширить соглашение по вывозу украинского зерна. В ООН заявили о необходимости продолжить выполнение соглашения «любой ценой».

2 марта МИД РФ обвинил Запад в саботировании сделки. В ведомстве указали на отказ снять ограничения на поставки российских удобрений и сельхозпродукции. Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии ее равноправного выполнения.

22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных