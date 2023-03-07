В ООН анонсировали переговоры с Россией по продлению зерновой сделки
На следующей неделе в Женеве состоится встреча российской делегации с представителями ООН по продлению зерновой сделки. Об этом сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
«На следующей неделе пройдут переговоры на высоком уровне с делегацией РФ в Женеве», — заявил он (цитата по ТАСС).
Хак подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш открыт для переговоров с Москвой, и опроверг предположение, что российская сторона отказалась встречаться с Гутерришем в Москве.
Ранее сегодня генсек ООН прибыл в Киев, где обсудит 8 марта с президентом Украины Владимиром Зеленским продление зерновой сделки. Хак отметил, что после визита в Киев Гутерриш не собирается ехать в Москву. 9 марта он отправится в Нью-Йорк, уточнили в ООН.
Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщило о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Обсуждение проходит в онлайн-формате. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. В Киеве исходят из того, что этот вопрос с Москвой обсуждают партнеры Украины, отметил собеседник агентства.
Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. В феврале в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева. Позже в госдепе призвали Россию продлить и расширить соглашение по вывозу украинского зерна. В ООН заявили о необходимости продолжить выполнение соглашения «любой ценой».
2 марта МИД РФ обвинил Запад в саботировании сделки. В ведомстве указали на отказ снять ограничения на поставки российских удобрений и сельхозпродукции. Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии ее равноправного выполнения.
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.