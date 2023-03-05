Газета
Экономика

В ООН призвали продлить зерновую сделку «любой ценой»

Ведомости

Зерновую сделку необходимо продлить любой ценой, от этого зависят жизни миллионов людей, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли в Twitter. В ноябре прошлого году стороны продлили действие соглашения до 18 марта.

«Черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена любой ценой. Миллионы в голодающих странах зависят от этого зерна. Это очень важно и критично. На карту поставлены жизни», – заявил глава ВПП.

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» также заявила о готовности Москвы выполнять свою часть договоренностей в рамках зерновой сделки, если другие ее участники будут исполнять обязательства на равноправной основе.

«Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините», – заявила она (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: МИД России обвинил Запад в саботировании зерновой сделки

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что переговоры по продлению зерновой сделки под руководством ООН зашли в тупик. «Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки», – сказано в сообщении. 

28 февраля стало известно, что Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки. Ранее в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева. Источник в страховой отрасли сообщил Reuters, что включение в сделку Николаева позволит ускорить отправление 60 судов, которые застряли в украинских портах. По данным собеседника, в портах города находятся около 26 судов.

22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября, позже ее продлили. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных