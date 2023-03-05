В ООН призвали продлить зерновую сделку «любой ценой»
Зерновую сделку необходимо продлить любой ценой, от этого зависят жизни миллионов людей, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли в Twitter. В ноябре прошлого году стороны продлили действие соглашения до 18 марта.
«Черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена любой ценой. Миллионы в голодающих странах зависят от этого зерна. Это очень важно и критично. На карту поставлены жизни», – заявил глава ВПП.
Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» также заявила о готовности Москвы выполнять свою часть договоренностей в рамках зерновой сделки, если другие ее участники будут исполнять обязательства на равноправной основе.
«Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините», – заявила она (цитата по ТАСС).
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что переговоры по продлению зерновой сделки под руководством ООН зашли в тупик. «Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки», – сказано в сообщении.
28 февраля стало известно, что Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки. Ранее в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева. Источник в страховой отрасли сообщил Reuters, что включение в сделку Николаева позволит ускорить отправление 60 судов, которые застряли в украинских портах. По данным собеседника, в портах города находятся около 26 судов.
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября, позже ее продлили. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.