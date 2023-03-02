МИД России обвинил Запад в саботировании зерновой сделки

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что по истечении восьми месяцев с момента заключения зерновой сделки выполняется только одна часть, а именно та, что касается вывоза украинского зерна. При этом большая часть зернового экспорта Украины по этому каналу была направлена в страны с высоким уровнем дохода, тогда как доля поставок в нуждающиеся страны составила лишь 2,6% по состоянию на 1 августа 2022 г. В последствии это показатель был увеличен «благодаря добросовестной работе российских специалистов».