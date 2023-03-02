МИД России обвинил Запад в саботировании зерновой сделки
Страны Запада саботируют выполнение договоренностей, достигнутых в рамках зерновой сделки, в частности, они отказываются снимать ограничения на поставки российских удобрений и сельхозпродукции. Соответствующее заявление размещено на сайте Министерства иностранных дел России.
«Таким образом, вынуждены констатировать – предложенный А.Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 г. «пакет» договоренностей не работает. Главная проблема – саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН. Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», – говорится в сообщении.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что по истечении восьми месяцев с момента заключения зерновой сделки выполняется только одна часть, а именно та, что касается вывоза украинского зерна. При этом большая часть зернового экспорта Украины по этому каналу была направлена в страны с высоким уровнем дохода, тогда как доля поставок в нуждающиеся страны составила лишь 2,6% по состоянию на 1 августа 2022 г. В последствии это показатель был увеличен «благодаря добросовестной работе российских специалистов».
«Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту. Львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства. Российскому же сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, как бы ни убеждали всех в обратном европейцы и американцы, которым не привыкать говорить неправду», – заключили в МИДе.
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября 2022 г. с последующим продлением на 120 дней.
Российские власти ранее не раз обвиняли Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. В ООН продолжают говорить, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений, однако о достижении ощутимых результатов в этом вопросе не сообщалось.