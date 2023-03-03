«РИА Новости» сообщили о тупике в переговорах по зерновой сделке
Переговоры по продлению зерновой сделки под руководством ООН зашли в тупик. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
«Переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, предлагаются различные инициативы, варианты. Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки», – сказано в сообщении.
По словам источника, необходимо в сжатые сроки урегулировать все сложности, возникшие в переговорном процессе. Этому могут способствовать контакты на высшем уровне, уточнил он.
28 февраля стало известно, что Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки. Ранее в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева. Источник в страховой отрасли сообщил Reuters, что включение в сделку Николаева позволит ускорить отправление 60 судов, которые застряли в украинских портах. По данным собеседника, в портах города находится около 26 судов.
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября, позже ее продлили. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта.
Российские власти ранее не раз обвиняли Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. В ООН продолжают говорить, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений, однако о достижении ощутимых результатов в данной сфере не сообщалось.