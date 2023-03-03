«РИА Новости» сообщили о тупике в переговорах по зерновой сделке

28 февраля стало известно, что Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки. Ранее в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева. Источник в страховой отрасли сообщил Reuters, что включение в сделку Николаева позволит ускорить отправление 60 судов, которые застряли в украинских портах. По данным собеседника, в портах города находится около 26 судов.