Гутерриш посетит Киев для обсуждения продления зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Киев 8 марта, где обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским продление зерновой сделки. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«В среду утром он встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения продления зерновой сделки во всех аспектах этой темы, а также других связанных вопросов», — сказал Дюжаррик (цитата по ТАСС).
Сейчас Гутерриш находится в Польше, оттуда он прибудет в Киев, а после поездки вернется в Нью-Йорк 9 марта, уточнили в ООН.
Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на чиновника в украинском правительстве сообщило о начале переговоров по зерновой сделке между Киевом и ООН. Обсуждение проходит в онлайн-формате. Источник отметил, что Украина не ведет переговоры напрямую с Россией. В Киеве исходят из того, что этот вопрос с Москвой обсуждают партнеры Украины, отметил собеседник агентства.
Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. В феврале в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева. Позже в госдепе призвали Россию «поступить правильно» — продлить и расширить соглашение по вывозу украинского зерна. В ООН также призвали продлить сделку «любой ценой».
В начале марта МИД РФ обвинил Запад в саботировании сделки. В ведомстве указали на отказ снять ограничения на поставки российских удобрений и сельхозпродукции. Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии равноправия.