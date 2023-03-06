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Политика

Захарова назвала условие для продолжения участия России в зерновой сделке

Ведомости

Россия готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии равноправия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. 28 февраля Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины сообщило, что Киев обратился к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки. Ранее в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева.

После этого в госдепе призвали Россию «поступить правильно» — продлить и расширить соглашение по вывозу украинского зерна из черноморских портов. В ответ в МИД РФ обвинили Запад в саботировании сделки. В ведомстве указали на отказ снять ограничения на поставки российских удобрений и сельхозпродукции. 3 марта «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что переговоры по зерновой сделки зашли в тупик. Накануне, 5 марта, в ООН призвали продлить инициативу «любой ценой».

22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.

Российские власти ранее не раз обвиняли Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. В ООН продолжают говорить, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных