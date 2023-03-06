Захарова назвала условие для продолжения участия России в зерновой сделке
Россия готова и дальше участвовать в зерновой сделке при условии равноправия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).
Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. 28 февраля Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины сообщило, что Киев обратился к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки. Ранее в Киеве заявили о планах продлить действие инициативы на год и включить в нее вывоз зерна из портов Николаева.
После этого в госдепе призвали Россию «поступить правильно» — продлить и расширить соглашение по вывозу украинского зерна из черноморских портов. В ответ в МИД РФ обвинили Запад в саботировании сделки. В ведомстве указали на отказ снять ограничения на поставки российских удобрений и сельхозпродукции. 3 марта «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что переговоры по зерновой сделки зашли в тупик. Накануне, 5 марта, в ООН призвали продлить инициативу «любой ценой».
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Сделка была рассчитана до 18 ноября с последующим продлением на 120 дней.
Российские власти ранее не раз обвиняли Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. В ООН продолжают говорить, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.