Захарова назвала условие для продолжения участия России в зерновой сделке

«Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).