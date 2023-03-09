Экс-министра обороны Казахстана приговорили к 12 годам тюрьмы за бездействие при беспорядках
Бывший министр обороны Казахстана, снятый с должности после массовых беспорядков в республике в январе прошлого года, был осужден на 12 лет по статье о бездействии на службе (ст. 452 УК республики). Об этом сообщил портал Baigenews.kz.
«М.Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 г. по ч.3 ст.451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет», – говорится в сообщении.
Отбывать срок экс-министр будет в учреждении уголовно-исполнительной системы «максимальной безопасности». Остальные детали суд приводить отказался, сославшись на секретность.
Указ об освобождении от должности Бектанова президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 19 января 2022 г.
«Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств», – сказал он тогда.
Уже в феврале того же года генпрокуратура Казахстана начала в отношении него расследование. В январе 2023 г. глава ведомства Берик Асылов заявил, что бывший министр отдавал «явно незаконные приказы», оставил незащищенными военные стратегические объекты, а также обвиняется в «превышении власти, совершенном в боевой обстановке».
Массовые протесты начались 2 января 2022 г. на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. В последующие дни беспорядки перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.
В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.