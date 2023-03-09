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Лавров: Киев заблокировал договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Ведомости

Договоренность о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС была близка, но ее заблокировали власти Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Лавров, говоря о зерновой сделке, указал на то, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш «увязал» ее продление с вопросами обмена военнопленными и «демилитаризации» ЗАЭС.

«Ни о какой демилитаризации никто, кроме самой Украины, никогда не вел речи. Этим занимается Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)», – заявил Лавров.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже несколько месяцев продвигает договоренность о том, чтобы объявить Запорожскую АЭС зоной ядерной безопасности, напомнил Лавров.

«Ни о какой демилитаризации никогда речь не шла. Мы активно сотрудничали с гендиректором, договоренность была близка, мы были готовы ее поддержать, она была заблокирована Киевом», – добавил он.

Ранее Гросси неоднократно подчеркивал важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной.

В декабре прошло года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что переговоры с МАГАТЭ по поводу создания защитной зоны у Запорожской АЭС продолжаются, но «мячик» не на стороне России. Лихачев еще тогда заявлял о необходимости как можно скорее создать зону безопасности вокруг станции, «иначе это будет выглядеть просто как затягивание времени».

Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля 2022 г., с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных