В Эстонии хотят закрыть доступ к российским телеканалам
Эстония планирует закрыть доступ к российским телеканалам, доступным через интернет. Об этом сообщила представитель департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Хелен Рохтлу.
«На данный момент мы стремимся к тому, чтобы заблокировать эти доступные через интернет телеканалы. Другими словами, те сайты или приложения, через которые все еще можно смотреть каналы, которые мы считаем проблемными», – процитировал слова представителя департамента эстонский портал телерадиовещания ERR.
Рохтлу добавила, что страна не может ограничить доступ ко всем российским телеканалам, так как 40% эстонцев продолжают смотреть их через интернет. Всего 50 телеканалов не транслируются в стране из-за финансовых санкций или содержания канала, подчеркнула она.
«Также есть 80 сайтов, доступ к которым в Эстонии ограничен из-за санкций», – рассказала представитель департамента.
9 марта пресс-служба Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ) сообщила, что интернет-провайдеры должны будут в течение пяти рабочих дней ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала». Это происходит на фоне санкций, которые были введены в отношении каналов Евросоюзом.