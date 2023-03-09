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В Эстонии хотят закрыть доступ к российским телеканалам

Ведомости

Эстония планирует закрыть доступ к российским телеканалам, доступным через интернет. Об этом сообщила представитель департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Хелен Рохтлу.

«На данный момент мы стремимся к тому, чтобы заблокировать эти доступные через интернет телеканалы. Другими словами, те сайты или приложения, через которые все еще можно смотреть каналы, которые мы считаем проблемными», – процитировал слова представителя департамента эстонский портал телерадиовещания ERR.

Рохтлу добавила, что страна не может ограничить доступ ко всем российским телеканалам, так как 40% эстонцев продолжают смотреть их через интернет. Всего 50 телеканалов не транслируются в стране из-за финансовых санкций или содержания канала, подчеркнула она.

«Также есть 80 сайтов, доступ к которым в Эстонии ограничен из-за санкций», – рассказала представитель департамента.

9 марта пресс-служба Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ) сообщила, что интернет-провайдеры должны будут в течение пяти рабочих дней ограничить доступ к IP-адресам телеканалов «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и «Первого канала». Это происходит на фоне санкций, которые были введены в отношении каналов Евросоюзом.

Ранее по теме: В Литве заблокируют доступ к IP-адресам «России 1» и «Первого канала»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных