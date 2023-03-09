В Эстонии хотят закрыть доступ к российским телеканалам

«На данный момент мы стремимся к тому, чтобы заблокировать эти доступные через интернет телеканалы. Другими словами, те сайты или приложения, через которые все еще можно смотреть каналы, которые мы считаем проблемными», – процитировал слова представителя департамента эстонский портал телерадиовещания ERR.