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Постпред России сообщил о поддержке идеи создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Ведомости

Россия поддерживает идею Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС с учетом точно сформулированных параметров. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

«Ключевые параметры зоны [безопасности] теперь сформулированы достаточно четко. <…> Со своей стороны мы эти положения полностью разделяем и поддерживаем инициативу господина Гросси о создании на территории ЗАЭС защитной зоны», – сказал он (цит. по ТАСС).  

К ключевым параметрам Ульянов отнес «абсолютную недопустимость нападений на ЗАЭС любыми способами, запрет на ведение боевых действий с территории станции, гарантию неразмещения там тяжелых вооружений и боеприпасов к ним», а также обеспечение мер безопасности для предотвращения ядерного инцидента. Ульянов также подчеркнул, что для начала работы по созданию зоны безопасности также необходимо получить поддержку украинской стороны.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно подчеркивал важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной.

Ранее по теме: Лавров: Киев заблокировал договоренность о защитной зоне вокруг ЗАЭС

В декабре прошло года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что переговоры с МАГАТЭ по поводу создания защитной зоны у Запорожской АЭС продолжаются, но «мячик» не на стороне России. Лихачев еще тогда заявлял о необходимости как можно скорее создать зону безопасности вокруг станции, «иначе это будет выглядеть просто как затягивание времени».

Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля 2022 г., с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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