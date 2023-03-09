Binance закрыла для россиян возможность покупать евро или доллары через сервис P2P
Криптобиржа Binance закрыла для россиян доступ к сервису P2P (peer-to-peer), через который они могли покупать доллары и евро, это решение было принято в соответствии с новым пакетом санкций. Об этом сказано в клиентском сообщении биржи.
«В соответствии с 10-м пакетом ограничительных мер ЕС против России доступ к покупке и продаже USD & EUR на платформе Binance P2P гражданам России, а также любым физическим лицам, проживающим в России, независимо от национальности, будет запрещен», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
Вместе с тем криптобиржа также закрывает доступ для граждан ЕС к покупке и продаже рублей. Пользователям было рекомендовано использовать другие способы оплаты.
Торговля P2P позволяет пользователям продавать и покупать друг у друга традиционные деньги или криптовалюту напрямую, без участия биржи в качестве посредника.
25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц.
Первые санкции по криптоактивам были согласованы странами ЕС в рамках пятого пакета санкций. В апреле 2022 г. Binance запретила россиянам иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках более 10 000 евро. В начале октября 2022 г. ЕС принял восьмой пакет санкций, в рамках которого европейским компаниям запрещено открывать криптосчета и криптокошельки для граждан РФ, а также оказывать услуги хранения криптовалюты. Санкции, касающиеся криптовалюты, не действуют в отношении россиян, у которых есть гражданство, ВНЖ или ПМЖ стран Евросоюза, а также Швейцарии.