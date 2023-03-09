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Binance закрыла для россиян возможность покупать евро или доллары через сервис P2P

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Криптобиржа Binance закрыла для россиян доступ к сервису P2P (peer-to-peer), через который они могли покупать доллары и евро, это решение было принято в соответствии с новым пакетом санкций. Об этом сказано в клиентском сообщении биржи. 

«В соответствии с 10-м пакетом ограничительных мер ЕС против России доступ к покупке и продаже USD & EUR на платформе Binance P2P гражданам России, а также любым физическим лицам, проживающим в России, независимо от национальности, будет запрещен», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

Вместе с тем криптобиржа также закрывает доступ для граждан ЕС к покупке и продаже рублей. Пользователям было рекомендовано использовать другие способы оплаты. 

Торговля P2P позволяет пользователям продавать и покупать друг у друга традиционные деньги или криптовалюту напрямую, без участия биржи в качестве посредника. 

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц.

Первые санкции по криптоактивам были согласованы странами ЕС в рамках пятого пакета санкций. В апреле 2022 г. Binance запретила россиянам иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках более 10 000 евро. В начале октября 2022 г. ЕС принял восьмой пакет санкций, в рамках которого европейским компаниям запрещено открывать криптосчета и криптокошельки для граждан РФ, а также оказывать услуги хранения криптовалюты. Санкции, касающиеся криптовалюты, не действуют в отношении россиян, у которых есть гражданство, ВНЖ или ПМЖ стран Евросоюза, а также Швейцарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных