Binance закрыла для россиян возможность покупать евро или доллары через сервис P2P

Первые санкции по криптоактивам были согласованы странами ЕС в рамках пятого пакета санкций. В апреле 2022 г. Binance запретила россиянам иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках более 10 000 евро. В начале октября 2022 г. ЕС принял восьмой пакет санкций, в рамках которого европейским компаниям запрещено открывать криптосчета и криптокошельки для граждан РФ, а также оказывать услуги хранения криптовалюты. Санкции, касающиеся криптовалюты, не действуют в отношении россиян, у которых есть гражданство, ВНЖ или ПМЖ стран Евросоюза, а также Швейцарии.