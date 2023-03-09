Словакия получила согласие Польши на совместную передачу Украине МиГ-29
Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о согласии Польши на совместную отправку самолетов МиГ-29 армии Украины. Об этом министр сообщил в Facebook (принадлежит Meta – запрещена и признана экстремистской на территории РФ).
«Подтверждаю, что Польша согласна с тем, что мы вместе отправим МиГи на Украину. На встрече министров обороны стран ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил мне, что его страна согласится на совместную процедуру с участием Словакии и Польши по передаче излишков (запасов. – Ред.) МиГ-29 обеих стран Украине», – говорится в сообщении.
Ранее Надь заявил о необходимости отправки самолетов МиГ-29 Украине. Тогда он сообщил и о готовности Польши поставить истребители. 8 марта об этом также заявил польский президент Анджей Дуда.
Россия неоднократно критиковала поставки вооружения украинской армии. В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отправка истребителей Украине может лишь затянуть конфликт.