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Словакия получила согласие Польши на совместную передачу Украине МиГ-29

Ведомости

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о согласии Польши на совместную отправку самолетов МиГ-29 армии Украины. Об этом министр сообщил в Facebook (принадлежит Meta – запрещена и признана экстремистской на территории РФ).

«Подтверждаю, что Польша согласна с тем, что мы вместе отправим МиГи на Украину. На встрече министров обороны стран ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил мне, что его страна согласится на совместную процедуру с участием Словакии и Польши по передаче излишков (запасов. – Ред.) МиГ-29 обеих стран Украине», – говорится в сообщении.

Ранее Надь заявил о необходимости отправки самолетов МиГ-29 Украине. Тогда он сообщил и о готовности Польши поставить истребители. 8 марта об этом также заявил польский президент Анджей Дуда.

Россия неоднократно критиковала поставки вооружения украинской армии. В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отправка истребителей Украине может лишь затянуть конфликт.

Ранее по теме: Песков прокомментировал возможные поставки Лондоном истребителей Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных