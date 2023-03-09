Словакия получила согласие Польши на совместную передачу Украине МиГ-29

«Подтверждаю, что Польша согласна с тем, что мы вместе отправим МиГи на Украину. На встрече министров обороны стран ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил мне, что его страна согласится на совместную процедуру с участием Словакии и Польши по передаче излишков (запасов. – Ред.) МиГ-29 обеих стран Украине», – говорится в сообщении.