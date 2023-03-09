США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что заявления о поставках иранских беспилотников в Россию являются бездоказательными. В частности, в конце 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что западные страны даже не пытаются представить каких-либо фактов. Об этом же говорил постпред РФ при ООН Василий Небензя, по его словам, все обвинения в адрес России по этому поводу являются надуманными.