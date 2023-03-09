США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном
США ввели санкции против ряда китайских компаний за поддержку иранской программы создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из сообщения минфина страны.
«Управление по контролю за иностранными активами минфина США вводит санкции против сети из пяти компаний и одного человека за поддержку Ирана в закупках для иранской программы БПЛА», – сказано в сообщении.
Уточняется, что указанная сеть расположена в Китае, она ответственна «за продажу и доставку тысяч аэрокосмических компонентов, в том числе компонентов, которые могут быть использованы для создания БПЛА». По версии США, эти компоненты могут отправляться Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), которая принимала участие в производстве модели Shahed-136.
Как считает замминистра финансов США Брайан Нельсон, эти беспилотники впоследствии экспортировались в Россию и использовались во время спецоперации на Украине.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что заявления о поставках иранских беспилотников в Россию являются бездоказательными. В частности, в конце 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что западные страны даже не пытаются представить каких-либо фактов. Об этом же говорил постпред РФ при ООН Василий Небензя, по его словам, все обвинения в адрес России по этому поводу являются надуманными.