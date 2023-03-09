Власти Белгородской области заявили о завершении формирования засечной черты
В Белгородской области завершилось формирование засечной черты, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мы ее завершили. Я надеюсь, что противник видит, в каком объеме и с каким качеством она построена», – рассказал он (цитата по ТАСС).
По словам Гладкова, в регионе выстраивают многоэшелонированную систему обеспечения безопасности в различных направлениях. Кроме того, государственная граница охраняется погранслужбой, ФСБ, Минобороны и Росгвардией.
6 декабря 2022 г. Гладков сообщил о формировании отрядов теробороны в регионе. По его словам, с такой инициативой к нему обращалось большое количество жителей области с первых дней проведения спецоперации на Украине. Гладков пояснил, что в батальоны могут вступить те, кто по состоянию здоровья или из-за возраста не могут отправиться в зону спецоперации.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.