Власти Белгородской области заявили о завершении формирования засечной черты

6 декабря 2022 г. Гладков сообщил о формировании отрядов теробороны в регионе. По его словам, с такой инициативой к нему обращалось большое количество жителей области с первых дней проведения спецоперации на Украине. Гладков пояснил, что в батальоны могут вступить те, кто по состоянию здоровья или из-за возраста не могут отправиться в зону спецоперации.