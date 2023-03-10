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Политика

Орбан допустил пересмотр отношений с Россией

Ведомости

Венгрии предстоит обдумать будущие отношения с Россией в области внешней политики и экономики из-за меняющихся геополитических реалий. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его мнению, восстановление отношений между Россией и ЕС после окончания боевых действий на Украине «далеко от реальности». 

«Вот почему Венгрии необходимо хорошенько подумать, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10–15 лет», — сказал Орбан (цитата по Bloomberg). 

Премьер-министр отметил, что сохранение отношений с Москвой в интересах Будапешта, в том числе из-за «энергетической зависимости» Венгрии от России.

После начала спецоперации России на Украине ЕС ввел масштабные санкции против РФ, а страны содружества стали поставлять Киеву оружие. В то же время Венгрия отказалась от военной помощи Украине и не раз поднимала вопрос о смягчении ограничений. 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что «санкции провалились», и указывал на экономические проблемы в Европе, а Орбан заявлял о неэффективности ограничений. Кроме того, в конце февраля в венгерском МИДе подчеркнули, что Будапешт никогда не поддержит санкции ЕС против российской ядерной энергетики и поставок в страну энергоносителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных