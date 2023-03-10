Орбан допустил пересмотр отношений с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что «санкции провалились», и указывал на экономические проблемы в Европе, а Орбан заявлял о неэффективности ограничений. Кроме того, в конце февраля в венгерском МИДе подчеркнули, что Будапешт никогда не поддержит санкции ЕС против российской ядерной энергетики и поставок в страну энергоносителей.