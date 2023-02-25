МИД Венгрии исключил поддержку санкций против ядерной энергетики России
Венгрия никогда не поддержит санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики и поставок в страну энергоносителей, заявил в интервью CNN министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, республике удалось добиться необходимых исключений из десятого пакета санкций, который сегодня принял Евросоюз.
«Мы никогда не поддержим санкции, которые ограничивают сотрудничество в ядерной сфере или поставки нефти и газа в Венгрию из России»,— сказал Сийярто (цитата по «Коммерсанту»).
Венгрия никогда не накладывала вето ни на какие санкции ЕС, добавил министр, подчеркнув, что исключения, которых она добилась, имели для страны «жизненно важное значение».
В конце января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики. «Мы не позволим реализовать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи», – сказал Орбан. Он также говорил, что рост цен на энергоносители обошелся Венгрии в 10 млрд евро. Отмена энергетических санкций, по его словам, уронила бы цены на энергоносители «в одно мгновение».
13 января источники Reuters и Bloomberg сообщили, что с высокой долей вероятности в санкционный список может попасть и российский ядерный сектор – на этом настаивают, в частности, Польша и Литва.
Десятый пакет санкций был принят не сразу: в частности, на этой неделе стороны не смогли договориться, поскольку ряд пунктов вызвал сопротивление со стороны Венгрии, Болгарии, Франции и Бельгии, писал Reuters. В качестве причины разногласий указывались российские алмазы и атомная энергетика.
25 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз одобрил десятый пакет санкций в отношении России, в который вошли 121 физлицо и организация. Как следует из заявления ЕС, ограничения в рамках десятого пакета мер распространяются на экспорт из Евросоюза на сумму порядка 11,4 млрд евро.