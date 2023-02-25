МИД Венгрии исключил поддержку санкций против ядерной энергетики России

В конце января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики. «Мы не позволим реализовать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи», – сказал Орбан. Он также говорил, что рост цен на энергоносители обошелся Венгрии в 10 млрд евро. Отмена энергетических санкций, по его словам, уронила бы цены на энергоносители «в одно мгновение».