В «Росатоме» назвали британские санкции угрозой международной ядерной безопасности

Новые санкции против РФ Великобритания ввела сегодня, 24 февраля. Они подразумевают заморозку любых активов на территории королевства и запрет на въезд. Всего под ограничения попали 92 физлица и компаний из России. В санкционный перечень попали также топ-менеджмент «Росатома» (в том числе и главный исполнительный директор Алексей Лихачев), 34 руководителя, связанных с госкорпорацией «Ростех» и концерном «Алмаз-Антей», а также 20 руководителей «Аэрофлота» и «Газпрома».