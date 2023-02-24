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В «Росатоме» назвали британские санкции угрозой международной ядерной безопасности

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Введенные Великобританией санкции против топ-менеджмента «Росатома» и некоторых ее структур ставят под угрозу международную ядерную безопасность, сообщили в пресс-службе госкорпорации в комментарии ТАСС.

«Санкции Великобритании в отношении руководства "Росатома", а также ряда компаний, входящих в контур госкорпорации, не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, а ставят под угрозу международную ядерную безопасность», – рассказали там.

В «Росатоме» подчеркнули, что успели заблаговременно предпринять необходимые меры, чтобы избежать влияния санкций Лондона на свой бизнес. Госкорпорация, отметили там, всегда работала прозрачно, а интересы партнеров, а также международное и национальное законодательство всегда соблюдались.

Новые санкции против РФ Великобритания ввела сегодня, 24 февраля. Они подразумевают заморозку любых активов на территории королевства и запрет на въезд. Всего под ограничения попали 92 физлица и компаний из России. В санкционный перечень попали также топ-менеджмент «Росатома» (в том числе и главный исполнительный директор Алексей Лихачев), 34 руководителя, связанных с госкорпорацией «Ростех» и концерном «Алмаз-Антей», а также 20 руководителей «Аэрофлота» и «Газпрома». 

Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля подписал указ о введении санкций в отношении 200 российских компаний, в том числе «Росатома» и его подразделений. После этого в госкорпорации заявили, что атомная энергетика должна находиться вне политики.

Ранее по теме: Британия ввела санкции против 92 физлиц и компаний из России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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